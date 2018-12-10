شاهد: لكزس يو إكس الجديدة في دبي

لكزس يو إكس الجديدة في دبي

تم الكشف مؤخراً عن سيارة لكزس يو إكس الجديدة في مركز دبي المالي العالمي.

استلهمت سيارة لكزس يو إكس الجديدة تصميمها من شقيقتها الاختبارية التي ظهرت في شهر أكتوبر من عام 2016، مع واجهة مزودة بشبك أمامي عريض جداً تحيط به مصابيح عصرية التصميم، ولكن السيارة اليابانية الإنتاجية حصلت على مرايا جانبية وعلى إطارات تليق بسيارة مخصصة للبيع أعلاها أقواس عجلات باللون الأسود المطفي.

ومن الخلف حصلت سيارة لكزس UX على تصميم منحدر للزجاج الذي يوجد أسفله مصابيح بتصلة التصميم لتختلف عن باقي سيارات لكزس الإنتاجية الحالية، وليكتمل التصميم الشبابية حصلت أجدد سيارات لكزس على صادم عريض ولمسات باللون الأسود المطفي مع كروم فضي لامع.

تعتمد سيارة لكزس يو اكس 2019 على قاعدة عجلات GA-C مماثلة للمستخدمة في سيارات تويوتا بريوس و تويوتا كورولا و تويوتا C-HR وتعتبر هذه السيارة أصغر سيارة كروس أوفر إنتاجية من الشركة اليابانية لكزس وتستهدف فئة الشباب بالتحديد.

تشتمل السيارة على محرك رباعي الأسطوانات سعة 2.0 ليتر مقترنًا بناقل حركة متغيّر 10 سرعات، مع مركز منخفض للجاذبية الذي تقوله لكزس إنه يجعلها تشبه سيارة الصالون.

ويتراوح سعر لكزس UX من 150 ألف درهم، إلى 160 ألف درهم مع المتغيرات F Sport، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.

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