فيديو: هنا يستثمر أكبر صندوق سيادي بالعالم أمواله في الشرق الأوسط!

توزيع استثمارات الصندوق السيادي الأكبر بالعالم في الدول العربية وأكبر الشركات التي يستثمر بها

أصدر صندوق المعاشات النرويجي، الذي يعد أكبر صندوق سيادي بالعالم، نتائجه عن عام 2018، والتي أظهرت أنه يستثمر في 9158 شركة حول العالم، منها 175 شركة بالوطن العربي.

تعرف على توزيع استثمارات الصندوق السيادي الأكبر بالعالم في الدول العربية وأكبر الشركات التي يستثمر بها، بحسب موقع سي إن إن.





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