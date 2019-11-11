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إرتفاع أسعار الذهب بفعل استمرار مخاوف اتفاق التجارة والتباطؤ العالمي

منشور 11 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2019 - 09:53
إرتفاع أسعار الذهب بفعل استمرار مخاوف اتفاق التجارة والتباطؤ العالمي
كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.3 بالمئة عند 1462.83 دولار للأونصة
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كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.3 بالمئة عند 1462.83 دولار للأونصة

ارتفعت أسعار الذهب، بعد أن كانت لامست أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر خلال الجلسة السابقة، مدعومة بالمخاوف المستمرة حيال اتفاق التجارة الأمريكي الصيني والتباطؤ المحتمل للاقتصاد العالمي.

وكان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.3 بالمئة عند 1462.83 دولار للأونصة، بينما كانت عقود الذهب الأمريكية الآجلية مستقرة عند 1462.90 دولار للأونصة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت إن محادثات التجارة مع الصين تتقدم "بشكل جيد جدا" لكن الولايات المتحدة لن تبرم اتفاقا مع بكين إلا إذا كان الأمثل لبلاده.

وكانت واشنطن وبكين اتفقتا على التراجع عن رسوم جمركية في إطار المرحلة الأولى من اتفاق تجارة، لكن ترامب أنكر في وقت لاحق أي اتفاق من هذا النوع.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.4 بالمئة إلى 16.87 دولار للأونصة، واستقر البلاتين عند 886.53 دولار للأونصة، وارتفع البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1754 دولارا للأونصة.

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Via SyndiGate.info


Copyright © CNBC Arabia

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