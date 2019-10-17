إطلاق أول شركة طيران اقتصادي في أبوظبي وأكبرها في الشرق الأوسط

أبرمت «الاتحاد للطيران»، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، و«مجموعة العربية للطيران»، أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اتفاقية لإطلاق «العربية للطيران أبوظبي» أول شركة طيران اقتصادي منخفض التكلفة مقرها العاصمة أبوظبي.

وتمثل «العربية للطيران أبوظبي» مشروعا مشتركا مستقلا، وتتخذ من مطار أبوظبي الدولي مقراً ومركزاً رئيسياً لعملياتها.

وتقوم الشراكة الجديدة بدعم شبكة الوجهات والخدمات التي تقدمها الاتحاد للطيران، وستلبي بدورها احتياجات قطاع السفر منخفض التكلفة والمتنامي في المنطقة.

وقال توني دوجلاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران: «أبوظبي مركز ثقافي مزدهر ذو رؤية اقتصادية واضحة مبنية على الاستدامة والتنويع. ومع وفرة معالم الجذب السياحي والضيافة في الإمارة، يلعب قطاع السياحة والسفر دوراً حيوياً في مسيرة النمو الاقتصادي للعاصمة ولدولة الإمارات العربية المتحدة، وبدورنا نسعى لخدمة هذه الرؤية من خلال هذه الشراكة مع العربية للطيران بإطلاق أول شركة طيران اقتصادي منخفض التكلفة مقرها العاصمة أبوظبي».

وأضاف: «تدعم هذه الشراكة خطتنا في برنامج التحول وستوفر لضيوفنا خيارات للسفر منخفض التكلفة من وإلى أبوظبي، معززة الخدمات التي تقدمها شركة الاتحاد للطيران. ونتطلع قدماً إلى إطلاق شركة الطيران الجديدة في وقت وشيك».

وقال إن «العربية للطيران أبوظبي» سيتم تأسيسها كشركة مشتركة مستقلة ومملوكة لمجموعة الاتحاد للطيران وشركة العربية للطيران، لتتخذ من مطار أبوظبي الدولي مقراً لعملياتها، وستتبنى الشركة نهج الطيران الاقتصادي منخفض التكلفة، واستراتيجية عمل مستقلة، يديرها مجلس إدارة يضم أعضاءً سيتم ترشيحهم من قبل مجموعة الاتحاد للطيران وشركة العربية للطيران.

وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران: «تعد دولة الإمارات موطنا لأول شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومركزاً عالمياً رائداً للسياحة والسفر.

ويسرنا أن نتشارك مع مجموعة الاتحاد للطيران بتأسيس (العربية للطيران أبوظبي) والتي ستخدم بدورها الطلب المتزايد على خدمات قطاع السفر الاقتصادي منخفض التكلفة محلياً وإقليمياً، والمبني على خبرة كل من العربية للطيران والاتحاد للطيران».

وأضاف: «تؤكد هذه الخطوة قوة قطاع الطيران في دولة الإمارات العربية المتحدة وتخدم الرؤية المستقبلية لهذا القطاع، ونحن نتطلع قدماً إلى شراكة ناجحة وإطلاق الشركة الجديدة في المستقبل القريب».

وتعتمد الشركة الجديدة على نموذج الطيران الاقتصادي منخفض التكلفة، كما يتولى مجلس إدارتها، الذي يتألف من أعضاء يتم ترشيحهم من قبل الشركتين، مسؤولية توجيه استراتيجية الشركة المستقلة وتطوير أعمالها.

ويساهم قطاع السياحة والسفر في دولة الإمارات العربية المتحدة بأكثر من 13.3% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة ويتمتع بمكانة بارزة كمركز عالمي للطيران، وذلك بفضل البنية التحتية الحديثة والخدمات المتطورة.

ويشهد المستقبل القريب الإفصاح عن المزيد من المعلومات حول المشروع المشترك الجديد.

مطــارات أبوظبي ترحـب بالشركة الجديدة

رحبت مطارات أبوظبي بالإعلان عن إطلاق شركة «العربية للطيران أبوظبي»، لتكون أول شركة طيران اقتصادي منخفض التكلفة، تشغل عملياتها من مطار أبوظبي الدولي.

وستسهم «العربية للطيران أبوظبي» في تلبية احتياجات قطاع السفر منخفض التكلفة والمتنامي في المنطقة، من خلال مركز عملياتها الجديد في مطار أبوظبي الدولي، ما يعزز شبكة الخطوط الجوية التي تربط العاصمة مع العالم.

كما أن الناقل الاقتصادي الجديد سيرفع من عدد الوجهات المترابطة مع مطار أبوظبي الدولي، إلى جانب توفير خيارات جديدة للمسافرين مباشرة إلى وجهات لم تكن تربطها أي رحلات مع العاصمة.

وقال برايان تومبسون، الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: «نفخر بشراكتنا مع مجموعة الاتحاد للطيران، وشركة العربية للطيران، لإطلاق أول شركة طيران اقتصادي في أبوظبي، حيث سيسهم الناقل الاقتصادي الجديد «العربية للطيران أبوظبي» من خلال مركز عملياته الجديد في مطار أبوظبي الدولي، بدعم مسيرة النمو المستمرة في قطاع الطيران بأبوظبي، وترسيخ مكانتها كوجهة عالمية للمسافرين من رجال الأعمال والسياح».