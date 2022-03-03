إطلاق المرحلة التجريبية من خدمة القيادة الذاتية في أبوظبي

أعلن مركز النقل المتكامل في مدينة أبوظبي الإماراتية عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر يوم أمس الأربعاء عن اختتام المرحلة الأولى من خدمة سيارة الأجرة بدون سائق في جزيرة ياس في أبوظبي.

مركز النقل المتكامل في أبوظبي يعلن عن سيارات أجرة بدون سائق

وقال الحساب الرسمي لمركز النقل عبر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر : "كجزء من استراتيجية النقل طويلة المدى في أبوظبي وجهودنا المستمرة لتطوير وتقديم خدمات التنقل المبتكرة والمستدامة في إمارة أبوظبي، يسعدنا أن نعلن أننا قد اختتمنا بنجاح المرحلة الأولى من خدمات سيارات الأجرة الآلية التجريبية، في جزيرة ياس بالتعاون مع شركة G42".

وتعتبر هذه الخدمة الأولى التي تتعلق بسيارات اجرة ذاتية القيادة في مدينة أبوظبي الإماراتية، وتتضمن استخدام سيارات ذاتية القيادة والسيارات الكهربائية، من خلال تطبيق الهاتف الذكي.

في المرحلة التجريبية الأولى لهذه الخدمة، سجل أكثر من 2700 حجز خاص للركاب، وسجلت الخدمة أكثر من 16000 كيلومتر.

يُشار إلى أنه تم Txai وهو المشروع التجريبي الخاص في التكنولوجيا الجديدة يوم 23 نوفمبر الماضي في مؤتمر قمة أبو ظبي للمدينة الذكية، وبدأت التجارب الخاصة بهذه التجربة في جزيرة ياس الشهيرة.

الخدمة التجريبية من Txai

تحركت سيارات الأجرة التي تم تجهيزها بأدوات ملاحة عالية التقنية، في الطرق الرئيسية دون أي تدخل أو مساعدة يدوية، يُذكر ان المرحلة الأولى شهد تشغيل ما يقارب الـ 5 مركبات تحمل علامة Txai في جزيرة ياس السياحية، وتمكن الركاب من التنقل بين ما يقارب الـ 9 محطات، تتوقف بين عدد من الفنادق والمكاتب والمطاعم ومراكز التسوق.

Txai.

ومن المفترض أن تشمل المرحلة الثانية المزيد من سيارات Txai في عدد من المواقع المختلفة في جميع أنحاء مدينة ابوظبي الاماراتية، ولمزيد من السلامة تم تخصيص ضابط السلامة المتواجد بشكل دائم في مقعد القيادة وذلك خلال المرحلة التجريبية.

وبحسب عدد من المسؤولين، يتحمل مركز النقل المتكامل في أبو ظبي (ITC) إنشاء البنية التحتية والتي تسهل عملية استخدام المركبات ذاتية القيادة في شبكة النقل.