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إطلاق سيارة تويوتا وسوبارو المشتركة بمحرك جديد قريباً

منشور 06 نيسان / أبريل 2021 - 06:45
إطلاق سيارة تويوتا وسوبارو المشتركة بمحرك جديد قريباً
سيتم بيع GR 86 من تويوتا في السوق اليابانية في خريف العام 2021 بعد إصدار سوبارو BRZ في الصيف
أبرز العناوين
أعلنت شركتا تويوتا وسوبارو أمس الاثنين أنهما ستطلقان الجيل القادم من سيارتهما الرياضية المطورة بشكل مشترك في وقت لاحق من هذا العام، مجهزة بمحرك جديد أكثر قوة

أعلنت شركتا تويوتا وسوبارو أمس الاثنين أنهما ستطلقان الجيل القادم من سيارتهما الرياضية المطورة بشكل مشترك في وقت لاحق من هذا العام، مجهزة بمحرك جديد أكثر قوة، بحسب موقع "اليابان بالعربي".

وسيتم بيع GR 86 من تويوتا في السوق اليابانية في خريف العام 2021 بعد إصدار سوبارو BRZ في الصيف.

 

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كلمات دالة:سيارة تويوتا وسوبارو

Via SyndiGate.info


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