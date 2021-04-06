إطلاق سيارة تويوتا وسوبارو المشتركة بمحرك جديد قريباً

أعلنت شركتا تويوتا وسوبارو أمس الاثنين أنهما ستطلقان الجيل القادم من سيارتهما الرياضية المطورة بشكل مشترك في وقت لاحق من هذا العام، مجهزة بمحرك جديد أكثر قوة، بحسب موقع "اليابان بالعربي".

وسيتم بيع GR 86 من تويوتا في السوق اليابانية في خريف العام 2021 بعد إصدار سوبارو BRZ في الصيف.