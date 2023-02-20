إطلاق منصة أثير لتمويل رواد الأعمال في السعودية

أعلنت منصة أثير الإلكترونية اول منصة من نوعها في السعودية تهدف إلى توفير حلول التمويل الجماعي للمكافآت ورواد الأعمال بالإضافة إلى المبدعين من أجل مساعدتهم في تطوير المشاريع والأفكار عن بدء عملها الأولي وإطلاقها بشكل رسمي في المملكة.

اطلاق منصة أثير في السعودية

تسعى منصة أثير للتمويل الجماعي على مساعدة رواد الأعمال والمبدعين من أجل تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع على لأرض الواقع في السعودية.

وتهدف المنصة الإلكترونية على تمكين أصحاب المشاريع والإفكار من خلال إنشاء حملات تتناسب مع منتجاتهم وأفكارهم م اجل الحصول على دعم الجمهورالمهتم، مما يساعد على تعزيز الابتكار، والمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

ويتمكن الداعمون في الحملات المطروحة من الحصول على فرص متميزة تهدف إلى تجربة المنتجات والحصول عليها بسعر مخفض، مما يساعد على المساهمة في دعم ريادة الأعمال والأفكار والحصول على فرصة من أجل امتلاك هذه المنتجات وتجربتها قبل ان تصل للجمهور.

وقال يزيد المهيدب المدير العام والشريك المؤسس لمنصة أثير في تعليقه على دور المنصة في تعزيز ريادة الأعمال والابتكار في السعودية، إن المنصة فرصة نوعية للمبدعين ورواد الاعمال، حيث انها تطلق العنان لهم من أجل بدء الحملات الخاصة بهم للحصول على دعم الجمهور لتوفير منتجاتهم في الأسواق.

وأضاف ان المنصة سزيد من فرصة رواد الأعمال من أجل أخذ خطوات جريئة لإطلاق حملات للمنتجات، مما يسهل اختبار السوق والجمهور دون التعرض لأي خسائر في رأس المال، كما تساعد المنصة في الوصول إلى شريحة عملاء مميزة.

وأردف يزيد المهيدب ان أثير تمنح الداعمين حقوق امتياز بهدف الحصول على المنتجات وتجربتها قبل الآخرين، كما تمكنهم من الحصول على مكافآت مما يساعد في ريادة الأعمال بالمملكة.



