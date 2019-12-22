إطلاق “أوبر إير” بطائرات الأجرة الكهربائية “جوبي”

أعلنت شركة مشاركة الركوب “أوبر” عن شراكة مع شركة “Joby Aviation” ومقرها كاليفورنيا، مع خطط لاستخدام الطائرات الهوائية الكهربائية بالكامل، والمعروفة باسم e-VTOLs (الإقلاع العمودي الكهربائي والهبوط) لنقل ما يصل إلى أربعة ركاب على ارتفاعات منخفضة، ومسافة قصيرة، في رحلات من مدينة إلى مدينة، مثل لوس أنجلوس إلى لاس فيجاس.

من المعروف عن جوبي أنها كشفت عن طائرة الأجرة النموذجية الأولية، وجمعت مبلغا جيدا من ذراع الاستثمار JetBlue و Toyota العام الماضي.

وقد أصبحت الآن في مركز الصدارة كأول شركة لتصنيع الطائرات توقع على خطط مع أوبر.

من خلال طائرات Joby، من المفترض أن تكون الرحلات هادئة، فعالة.

ووفقًا للخطط الحالية، فإن المدن الثلاث الأولى التي ستطلق خدمة أوبر الجوية هي دالاس ولوس أنجلوس وملبورن، أستراليا، حيث ستقوم الشركة ببناء سواحل جوية بحلول عام 2023، وستبدأ الرحلات الجوية التجريبية في العام المقبل.

تزخر سوق سيارات الأجرة الكهربائية بشركات ناشئة مثل Lilium التي تتنافس للحصول على حل “أعلى من حركة المرور”، لكن Uber تدعي أن خبرتها في مشاركة الركوب تعني أن عروضها ستكون أفضل من بقية منافسيها.

ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة الرحلة التي تمتد 20 ميلا حوالي 100 دولار، وهو سعر باهظ وِفقاً لـ”ماشابل”.