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العراق تحتاج لـ 20 مليار دولار لإعمار قطاع الكهرباء

العراق تحتاج لـ 20 مليار دولار لإعمار قطاع الكهرباء
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