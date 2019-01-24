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برلمان العراق يقر موازنة 2019 بقيمة 112 مليار دولار

برلمان العراق يقر موازنة 2019 بقيمة 112 مليار دولار
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