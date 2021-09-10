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إكسبو دبي 2020 يسمح بدخول الزوار دون تلقي اللقاحات والفحوص

منشور 10 أيلول / سبتمبر 2021 - 06:09
إكسبو دبي 2020 يسمح بدخول الزوار دون تلقي اللقاحات والفحوص
إمارة دبي
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سمح منظمو معرض «إكسبو 2020» الدولي في دبي بدخول الزوار إلى  المعرض دون تقديم شهادات تلقيح ضد «كوفيد - 19» أو الخضوع لفحص لدخول إحدى كبرى الفعاليات في العالم منذ بدء الجائحة

سمح منظمو معرض «إكسبو 2020» الدولي في دبي بدخول الزوار إلى  المعرض دون تقديم شهادات تلقيح ضد «كوفيد - 19» أو الخضوع لفحص لدخول إحدى كبرى الفعاليات في العالم منذ بدء الجائحة، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

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وصرح متحدث باسم معرض «إكسبو» لوكالة «بلومبرغ» للأنباء، إن المعرض قد يجذب 25 مليون زيارة على مدار ستة أشهر، إلا أنه سيتطلب في المقام الأول التزام الزوار بوضع الكمامات ومراعاة قواعد التباعد الاجتماعي.

وأضاف: «بينما يتم التشجيع على الحصول على التطعيم، فإن زوار (إكسبو) غير مطالبين حالياً بتقديم دليل على تلقي التطعيم أو نتيجة سلبية لتفاعل البوليميراز المتسلسل (بي سي آر)». وتابع: «رغم ذلك، سنواصل متابعة هذه التدابير وتعديلها حسب الضرورة في ظل تطور الوضع».

كلمات دالة:إمارة دبي

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