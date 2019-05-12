إكسبو دبي 2020 يشهد حلول متطورة لمشاريع البنية التحتية

أعلنت «البحري والمزروعي للأنظمة الفنية» ومقرها الإمارات، عن تصميم حلول إضاءة مبتكرة لنفق ساحة الوصل «الوصل بلازا»، المقر الرئيس لمعرض «إكسبو دبي 2020»، بحسب بيان صحفي أمس.

وتتولى البحري والمزروعي للأنظمة الفنية عملية تركيب واختبار وتشغيل وحدات إنارة «إل إي دي» ونظام التحكم بالإنارة داخل النفق، فضلاً عن تنفيذ تصميم الإنارة للنفق بما يلبي احتياجات المستخدمين النهائيين ومتطلبات السلامة والامتثال لشروط درجات الحرارة الواجب مراعاتها، فضلاً عن تحقيق وفورات كبيرة في استهلاك الطاقة.

وستقوم الشركة أيضاً بإمداد «مسار مترو دبي 2020» بأنظمة حفظ الطاقة (UPS) لتوفير الطاقة الكهربائية على أعلى درجة من السلاسة والموثوقية للأنظمة الخاصة بالمهام الحرجة وسلامة الحياة والأمن والذكاء الاصطناعي، حيث تتميز هذه الأجهزة بعمر افتراضي طويل، كما أنها مزودة ببطاريات من طراز «نيكل كادميوم» لضمان التوافق مع أعلى معايير السلامة التي وضعتها هيئة الطرق والمواصلات في دبي.