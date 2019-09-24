إلغاء حجوزات 25 ألف سائح في مصر

قالت مجموعة «بلو سكاي»، وكيل «توماس كوك» في مصر، أمس، إنه تقرر إلغاء حجوزات حتى أبريل (نيسان) 2020 لعدد 25 ألف سائح إلى مصر.

وقال حسام الشاعر رئيس مجلس إدارة «بلو سكاي»، في بيان، إن لدى الشركة 1600 سائح في منتجع الغردقة بمصر حالياً.

وأضاف: «الأعداد المتوقعة لعام 2020 تبلغ 100 ألف سائح» إلى مصر من خلال «توماس كوك».

وإفلاس «توماس كوك» يلقي بظلاله على قطاع السياحة المصري، خصوصاً مدينتي الغردقة ومرسى علم الواقعتين على شواطئ البحر الأحمر.

وسادت، أمس، حالة من الارتباك داخل الفنادق والمنتجعات التي تستقبل سياحاً من شركة «توماس كوك»، بعد إعلان الإفلاس. ووصف خبراء سياحة، هذا الإعلان، بأنه بمثابة «ضربة موجعة» لقطاع السياحة المصري الذي كان يعتمد في جانب كبير منه على الشركة لجلب السياح البريطانيين.

وحسب الخبير السياحي المصري أبو الحجاج العماري، فإن «توماس كوك» كانت تسيّر 22 رحلة طيران أسبوعية لمطار الغردقة، ورحلة أسبوعية إلى مطار مرسى علم.

وأشار إلى أن بريطانيا بدأت التنسيق مع وكلاء «توماس كوك» المصريين لنقل السياح البريطانيين من المدينتين إلى بلادهم، وأن أول رحلة بريطانية وصلت مساء أمس الاثنين لمطار مرسى علم لنقل أول مجموعة من سياح شركة «توماس كوك»، وإعادتهم إلى بريطانيا.

ولفت العماري إلى أن منتجعات مصرية في مرسى علم كانت أوقفت تعاملاتها مع «توماس كوك» منذ عام 2013، إثر تعثرها في سداد قيمة رحلات سياحها.