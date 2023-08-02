البوابة - التعامل مع مدير نرجسي في العمل يمكن أن يكون تحديًا يمكن أن يستنفد طاقتك ويؤثر على عملك. الأشخاص النرجسيون غالبًا ما يتصرفون بشكل يتمحور على الذات ومتلاعب ومسيطر، مما يجعل من الضروري بالنسبة للآخرين من حولهم أن يعرفوا كيفية التعامل معهم بشكل محترف. في هذا المقال، سنقدم لك عشرة نصائح لمساعدتك في التعامل بفعالية مع مديرك النرجسي مع الحفاظ على سلامتك العقلية ونجاحك مهنيًا.

إليك ١٠ نصائح للتعامل مع مديرك النرجسي!

١. التعرف على علامات النرجسية

أول خطوة للتعامل مع مدير نرجسي هو التعرف على العلامات الأولى لسلوكهم السام. يحب النرجسيون الانتباه وسيفعلون أي شيء لكي يكونوا في الواجهة. لديهم أيضًا غرور مبالغ فيه، ويعتبرون أنفسهم ذوي أهمية بالغة، ويفتقرون إلى أي تعاطف، وغالبًا ما يستخدمون الآخرين لتحقيق أهدافهم. تمكنك رؤية هذه السمات السامة من تمييز تصرفات النرجسية لمديرك، مما يساعدك في الاستجابة بشكل مناسب.

٢. الحفاظ على حدود مهنية

إن وضع الحدود والحفاظ على علاقة مهنية مع مديرك النرجسي ضروري لرفاهيتك العقلية. يُجيز لك ذلك عدم الانخراط في المحادثات الشخصية التي قد يستخدمونها ضدك أو يستغلونها ويغذون ذاتية نرجسيتهم أو يجعلونك هدفًا للتلاعب. إبقاء العلاقة محترمة ومهنية سيجعل الحديث متمحورًا حول مواضيع العمل وليس حول ذاتية مديرك.

٣. البقاء هادئًا وهادئًا

النرجسيون يميلون إلى خلق الدراما والفوضى للسيطرة على الآخرين. في مثل تلك الحالات المثيرة للجدل، ابق هادئًا وهادئًا، ولا تدخل في النزاع الذي يريدون أن تكون أنت الشرير فيه. من خلال السيطرة على عواطفك والحفاظ على سلطتك، ترفض أن تصبح أداة في لعبتهم.

٤. وثق، وثق، وثق كل شيء

سيكون مديرك النرجسي دائمًا ما يلجأ إلى تزوير الحقائق والتلاعب لصالحهم الشخصي. من خلال توثيق جميع التفاعلات معهم والتعليمات والتعليقات الواردة منهم، ستحمي نفسك من أي نوع من التلاعب إذا نشأت أي نزاعات أو سوء فهم في المستقبل. اطلب منهم تأكيد كل شيء عبر البريد الإلكتروني والرسائل والملاحظات حتى تتمكن من الاحتفاظ بها كدليل.

٥. كن مباشرًا وحازمًا، ولا تكون مواجهًا

تكون الثقة في النفس أمرًا ضروريًا عند التعامل مع مدير نرجسي. عبر عن أفكارك واهتماماتك وآرائك بثقة، لكن تجنب أن تكون مواجهًا. استخدم عبارات "أنا" لوصف كيفية تأثير أفعالهم عليك وعلى الفريق، مع تجنب الهجمات المباشرة على شخصيتهم.

٦. اطلب الدعم من الزملاء

التعامل مع مدير نرجسي يعني أن الفرصة كبيرة أنك لست الوحيد الذي يعاني من مديرك النرجسي في المكتب. ابحث عن الدعم من زملائك من خلال مناقشة قصصك وفهم كيفية التعامل معهم. يمكن أن تساعدك التعاون مع الآخرين أيضًا في تطوير أساليب تعاونية للتعامل مع المواقف الصعبة.

٧. التركيز على نجاحك ونموك

لا تسمح لمديرك النرجسي أن يصبح تركيزك الأساسي في العمل. التركيز على تطورك المهني الشخصي، ووضع أهداف، والعمل بجد لتحقيقها. تحويل تركيزك إلى نجاحك الشخصي قد يساعدك في زيادة حماسك وطاقتك الإيجابية في وجه بيئة عمل صعبة.

٨. التركيز على الحقائق والبيانات

يفضل النرجسيون غالبًا الحقائق والأدلة الموضوعية على الحجج العاطفية. عند تقديم أفكار أو اقتراحات، قدم أدلة ملموسة ونتائج محددة. يمكن أن تقلل هذه الاستراتيجية من احتمال رفض رؤيتك من قبل مديرك بسبب التحيزات الشخصية.

٩. استغلال حاجتهم إلى التقدير

يشتهي النرجسيون الإعجاب والتقدير. استخدم ذلك لصالحك من خلال الاعتراف بإنجازاتهم وإعطاء الفضل عند الاقتضاء. يمكن أن يساعد تناسب ذاتية نرجسيتهم في بناء علاقة عمل أكثر انسجامًا.

١٠. الحصول على الدعم الخارجي

إذا أصبحت الحالة صعبة جدًا للتعامل معها وأثرت على صحتك النفسية أو إنتاجيتك في العمل، من المهم أن تبحث عن الدعم الخارجي. يمكنك أن تتحدث مع قسم الموارد البشرية أو مستشار مكان العمل لمعالجة مخاوفك ووضع حلاً للمشكلة.

أن تكون بيئة العمل يترأسها مدير نرجسي يمكن أن يكون تحديًا. ومع ذلك، هناك خطوات يمكنك اتخاذها لإدارة الوضع بفعالية. من المهم التعرف على سلوكهم، ووضع حدود، والبقاء هادئًا، وطلب الدعم عند الضرورة. من خلال التركيز على النمو الشخصي والنجاح الخاص بك، يمكنك الحفاظ على التحفيز والرفاهية، على الرغم من التحديات. من خلال اتباع هذه النصائح العشر، يمكنك تحسين بيئة العمل الإيجابية لنفسك ولزملائك.