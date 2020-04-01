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إمدادات السعودية من النفط الخام ترتفع لما يزيد عن 12 مليون برميل يومياً

منشور 01 نيسان / أبريل 2020 - 12:01
إمدادات السعودية من النفط الخام ترتفع لما يزيد عن 12 مليون برميل يومياً
صادرات النفط ستكون عند نحو عشرة ملايين برميل يوميا، لكنها لم تعط مؤشرات بشأن كمية الخام التي ستؤول للتخزين في ظل تهاوي الطلب العالمي بسبب انتشار وباء فيروس كورونا
أبرز العناوين
انتهى أمس الثلاثاء أجل اتفاق لخفض الإمدادات العالمية، مما رفع قيودا على إنتاج أعضاء أوبك وروسيا ومنتجين آخرين

قال مصدران بقطاع النفط إن إمدادات السعودية من النفط الخام ارتفعت اليوم الأربعاء إلى أكثر من 12 مليون برميل يوميا.

وانتهى أمس الثلاثاء أجل اتفاق لخفض الإمدادات العالمية، مما رفع قيودا على إنتاج أعضاء أوبك وروسيا ومنتجين آخرين.

وكانت السعودية قالت إن صادرات النفط ستكون عند نحو عشرة ملايين برميل يوميا، لكنها لم تعط مؤشرات بشأن كمية الخام التي ستؤول للتخزين في ظل تهاوي الطلب العالمي بسبب انتشار وباء فيروس كورونا.

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Via SyndiGate.info


Copyright © CNBC Arabia

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