إمدادات السعودية من النفط الخام ترتفع لما يزيد عن 12 مليون برميل يومياً

قال مصدران بقطاع النفط إن إمدادات السعودية من النفط الخام ارتفعت اليوم الأربعاء إلى أكثر من 12 مليون برميل يوميا.

وانتهى أمس الثلاثاء أجل اتفاق لخفض الإمدادات العالمية، مما رفع قيودا على إنتاج أعضاء أوبك وروسيا ومنتجين آخرين.

وكانت السعودية قالت إن صادرات النفط ستكون عند نحو عشرة ملايين برميل يوميا، لكنها لم تعط مؤشرات بشأن كمية الخام التي ستؤول للتخزين في ظل تهاوي الطلب العالمي بسبب انتشار وباء فيروس كورونا.