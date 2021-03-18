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إم جي تكشف عن سيارتها الكهربائية مارفيل R

منشور 18 آذار / مارس 2021 - 06:01
إم جي تكشف عن سيارتها الكهربائية مارفيل R
تحمل السيارة أسلوب إم جي الرياضي في التصميم ولكنها تتميز بخصائص السيارات الكهربائية مثل المقدمة المصمتة والأضواء النحيلة، كما تأتي بشريط إضاءة متصل في الخلف
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كشفت إم جي عن الـSUV الكهربائية مارفيل R بأداء رياضي وداخلية فاخرة.

كشفت إم جي عن الـSUV الكهربائية مارفيل R بأداء رياضي وداخلية فاخرة.

تحمل السيارة أسلوب إم جي الرياضي في التصميم ولكنها تتميز بخصائص السيارات الكهربائية مثل المقدمة المصمتة والأضواء النحيلة، كما تأتي بشريط إضاءة متصل في الخلف.

أما الداخلية فتتميز بأسلوب بسيط ويوفر الكونسول شاشة كبيرة الحجم قياس 19.4 إنش توفر الوصول للنظام المعلوماتي وتدعم أنظمة الهواتف الذكية أبل كاربلاي وأندرويد أوتو. وسيحصل السائق على لوحة عدادات رقمية قياس 12.3 إنش وعجلة قيادة متعددة الوظائف، وقدمت إم جي فرش داخلي فاخر من الجلد والمواد عالية الجودة.

يمكن طلب السيارة بالعديد من الفئات، تحمل الفئة العليا 3 محركات كهربائية ونظام دفع كلي وتنتج 285 حصان وعزم 665 نيوتن-متر، ويمكنها تحقيق تسارع 0-100 كم/س خلال 4.9 ثانية وتبلغ سرعتها القصوى 200 كم/س، كما يمكنها توفير مدى 400 كيلومتر ويمكن إعادة شحن البطاريات من 0% إلى 80% خلال نصف ساعة فقط.

 

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كلمات دالة:إم جي

Via SyndiGate.info


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