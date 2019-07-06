إنتاج «أوبك» في مستوى قياسي منخفض

كشف مسح أجرته «رويترز» أن إنتاج «أوبك» النفطي انخفض لأدنى مستوى في خمس سنوات، إذ لم تعوض زيادة في الإمدادات الفاقد في إنتاج إيران وفنزويلا بسبب العقوبات الأميركية، وتعطل الإنتاج في دول أخرى بالمنظمة.

وفي غضون ذلك، قال مصدر بـ«أوبك» لـ«رويترز» في وقت مبكر أمس، إن السعودية ضخت 9.782 مليون برميل يومياً من النفط في يونيو (حزيران)، ارتفاعاً من 9.67 مليون برميل يومياً في مايو (أيار).

وأبقت المملكة، أكبر مُصدر في العالم للنفط، على إنتاجها النفطي دون المستوى المستهدف للإنتاج البالغ 10.3 مليون برميل يومياً، بموجب اتفاق خفض الإنتاج العالمي الذي تقوده «أوبك»، والذي يهدف إلى تقليص المخزونات ودعم الأسعار.

ويُظهر المسح أن دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) البالغ عددها 14، ضخت 29.60 مليون برميل يومياً الشهر الماضي، بانخفاض قدره 170 ألف برميل يومياً، مقارنة مع الرقم المعدل لإنتاج مايو، وبما يمثل أدنى مستوى لإجمالي إنتاج «أوبك» منذ 2014.

ورغم انخفاض الإمدادات، كانت أسعار الخام متراجعة على مدار الأسبوع بلغت أعلى مستوى في ستة أشهر في شهر أبريل (نيسان)، عند ما يربو على 75 دولاراً للبرميل، وذلك بفعل ضغوط تتعلق بالمخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي.

لكن الأسعار عادت للصعود لاحقاً أمس، وفي الساعة 15:36 كان خام برنت القياسي مرتفعاً 84 سنتاً، بنسبة 1.33 في المائة، ليصل إلى 64.14 دولار للبرميل. إلا أن خام غرب تكساس الوسيط ظل متراجعاً بـ7 سنتات، أو ما يوازي 0.12 في المائة، ليتداول عند مستوى 57.27 دولار للبرميل.

وكانت «أوبك» وروسيا ودول أخرى غير أعضاء في المنظمة، المجموعة المعروفة باسم «أوبك+»، اتفقت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي على تقليص الإمدادات بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً، بدءاً من أول يناير (كانون الثاني) هذا العام.

وتبلغ حصة «أوبك» من ذلك الخفض 800 ألف برميل يومياً، ويطبق التخفيضات 11 عضواً بالمنظمة، وهم جميع الأعضاء باستثناء إيران وليبيا وفنزويلا. واتفقت الدول المنتجة في اجتماعات هذا الأسبوع في فيينا على تمديد الاتفاق حتى مارس (آذار) 2020.

وفي يونيو الماضي، كشف المسح أن الدول الإحدى عشرة الأعضاء في «أوبك» المقيدة بالاتفاق حققت 156 في المائة من التخفيضات المتعهد بها، بما يمثل ارتفاعاً مقارنة مع مايو، بسبب تراجع الإنتاج في العراق والكويت وأنغولا. كما ضخت الدول الثلاث المعفاة من الاتفاق نفطاً أقل.

وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بعد انسحابها من الاتفاق النووي المُبرم عام 2015 بين طهران وست قوى عالمية. وبهدف خفض صادرات الخام الإيراني إلى الصفر، أنهت واشنطن هذا الشهر إعفاءات من العقوبات كانت ممنوحة لمستوردي النفط الإيراني.

وانخفضت صادرت نفط إيران إلى ما يقل عن 400 ألف برميل يومياً مما يربو على 2.5 مليون برميل يومياً في أبريل 2018.

وفي فنزويلا، انخفضت الإمدادات على نحو طفيف في يونيو، تحت وطأة العقوبات الأميركية المفروضة على شركة «بي دي في إس إيه» الحكومية للنفط، وتراجع طويل الأجل للإنتاج، بحسب المسح.

وخلص المسح إلى أن من بين الدول التي ضخت مزيداً من النفط، عززت السعودية الإمدادات بمقدار 100 ألف برميل يومياً إلى 9.8 مليون برميل يومياً، مقارنة مع رقم معدل لشهر مايو، ليظل إنتاج المملكة دون حصتها بموجب اتفاق «أوبك» البالغة 10.311 مليون برميل يومياً.

كما ارتفع إنتاج نيجيريا التي تجاوزت الشهر الماضي مستهدف الإنتاج الخاص بها، بهامش هو الأكبر على الإطلاق. وأظهر مسح «رويترز» أن إنتاج يونيو كان الأقل لمنظمة «أوبك» منذ أبريل 2014، مع استثناء التغييرات التي طرأت على عضوية المنظمة منذ ذلك الوقت.

ويهدف المسح إلى تتبع الإمدادات التي يجري ضخها في السوق، ويستند إلى بيانات ملاحية تقدمها مصادر خارجية، وبيانات التدفقات من «رفينيتيف أيكون» ومعلومات تقدمها مصادر في شركات النفط و«أوبك» وشركات استشارات.