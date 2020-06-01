إنتاج النفط الروسي يتراجع إلى 9.39 مليون برميل يوميا في مايو

أبلغت مصادر مطلعة على البيانات رويترز أن إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز تراجع إلى 9.39 مليون برميل يوميا في مايو مع دخول اتفاق عالمي لتقليص الإنتاج حيز التنفيذ.

كان الإنتاج 11.35 مليون برميل يوميا في ابريل نيسان و9.42 مليون برميل يوميا بين الأول والتاسع عشر من مايو .

ولم ترد وزارة الطاقة الروسية حتى الآن على طلب من رويترز للتعقيب.

خفضت روسيا الإنتاج في إطار اتفاق عالمي أُبرم في ابريل وبدأ سريانه من أول مايو .