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إنتاج النفط في ليبيا يتراجع بـ 75% إلى 320 الف برميل يومياً مع إغلاق موانئ وحقول في شرق وجنوب البلاد

منشور 26 كانون الثّاني / يناير 2020 - 08:41
قال محافظ مصرف ليبيا المركزي إن الحصار المفروض على موانئ رئيسية لتصدير النفط في ليبيا يضر بالاقتصاد ويجب رفعه سريعاً
قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إن إنتاج النفط انخفض بنحو 75% ليهبط إلى 320 الف برميل يوميا
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قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إن إنتاج النفط انخفض بنحو 75% ليهبط إلى 320 الف برميل يوميا

قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إن إنتاج النفط انخفض بنحو 75% ليهبط إلى 320 الف برميل يوميا، من 1.2 مليون برميل يومياً قبل الحصار المستمر منذ أسبوع والذي أدى إلى إغلاق موانئ وحقول في شرق وجنوب ليبيا.

وأضافت المؤسسة في بيان لها أن الخسائر المالية الناجمة عن الحصار بلغت نحو 257 مليون دولار حتى يوم 23 يناير كانون الثاني الجاري.

من جانبه قال محافظ مصرف ليبيا المركزي إن الحصار المفروض على موانئ رئيسية لتصدير النفط في ليبيا يضر بالاقتصاد ويجب رفعه سريعاً، مضيفاً أن ميزانية 2020 قد تسجل عجزاً نتيجة لذلك.

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Via SyndiGate.info


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