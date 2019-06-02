إنتاج روسيا من النفط يهوي إلى أدنى مستوى في 11 شهراً

أظهرت بيانات وزارة الطاقة الروسية اليوم الأحد أن إنتاج روسيا من النفط تراجع إلى 11.11 مليون برميل يومياً في مايو/أيار، من 11.23 مليون برميل يوميا في إبريل/ نيسان، مسجلاً أدنى مستوياته منذ يونيو/حزيران 2018، وسط أزمة النفط الملوث والاتفاق العالمي لخفض الإنتاج.

وكان إنتاج يونيو/حزيران 2018 قد بلغ 11.06 مليون برميل يوميا. وبالأطنان، وصل إنتاج النفط الروسي إلى 47.004 مليون طن في مايو/أيار، مقارنة مع 45.975 مليونا في إبريل/نيسان.

ويرجع انخفاض الإنتاج في الأساس وفقا لوكالة "رويترز" إلى تلوث النفط في خط أنابيب دروجبا الروسي، الذي كان ينقل مليون برميل يوميا أو ما يعادل واحدا في المائة من الطلب العالمي على النفط.

وينقل خط الأنابيب، الذي أنشئ في ستينيات القرن العشرين، النفط الروسي إلى أوروبا بما في ذلك ألمانيا والمجر وبولندا وسلوفاكيا، وتتوقع روسيا تنظيف خط الأنابيب بمدة تراوح بين ستة وثمانية أشهر.

وقال أنطون سيليانوف نائب رئيس الوزراء الروسي الأربعاء الماضي إن بلاده ستدرس بعناية تمديد العمل باتفاقها لخفض إنتاج النفط مع منظمة البلدان المصدرة للبترول(أوبك) ومنتجين آخرين.

وذكر سيليانوف أن موسكو ستبحث، على وجه الخصوص، التأثير الإيجابي للاتفاق على أسعار النفط في مقابل خسارة حصة سوقية لصالح شركات أميركية.

وقال سيليانوف إن وزارة الطاقة والحكومة الروسية ستحددان موقفهما من تمديد الاتفاق بعد دراسة تلك المزايا والعيوب وأمد الاتجاهات الحالية للسوق.

وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) قد اتفقت مع بعض كبار المنتجين خارجها بقيادة روسيا على خفض الإنتاج بما إجماليه 1.2 مليون برميل يوميا لمدة ستة أشهر اعتبارا من أول يناير/كانون الثاني، بهدف تحقيق التوازن في سوق النفط العالمية.

وتعهدت روسيا بخفض إنتاجها 228 ألف برميل يوميا عن مستوى الأساس في الاتفاق، وهو إنتاج شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2018، ليصل إلى 11.18 مليون برميل يوميا.

ومن المتوقع أن تجتمع أوبك وروسيا في فيينا في وقت لاحق هذا الشهر أو في أوائل يوليو/ تموز لمناقشة ما ستفعلانه في النصف الثاني من العام.

وكشف مسح أجرته "رويترز" أن السعودية، أكبر مصدر للنفط، زادت الإنتاج في مايو/ أيار ولكن ليس بالقدر الكافي لتعويض انخفاض الصادرات الإيرانية التي انهارت بعدما شددت الولايات المتحدة القيود على طهران.

وضخت المنظمة التي تضم 14 عضوا 30.17 مليون برميل يوميا في مايو/ أيار، بانخفاض 60 ألف برميل يوميا عن إبريل/نيسان، وهو أدنى مستوى لإجمالي إنتاج أوبك منذ 2015، بحسب ما أظهره مسح "رويترز".

وبلغ إنتاج روسيا من الغاز الطبيعي الشهر الماضي 63.28 مليار متر مكعب، أو ما يعادل 2.04 مليار متر مكعب يوميا، مقارنة مع 64.3 مليار متر مكعب في إبريل/ نيسان.