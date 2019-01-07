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إنخفاض المبيعات في الصين يدفع أبل إلى التراجع إلى المركز الثالث عالمياً

إنخفاض المبيعات في الصين يدفع أبل إلى التراجع إلى المركز الثالث عالمياً
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