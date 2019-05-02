إنستغرام تختبر العديد من ميزات مكافحة التنمر الجديدة

خلال مؤتمر مطوري شركة “فيسبوك” F8 ليل الثلاثاء، قال رئيس تطبيق “إنستغرام”، “آدم موسري” أن الشركة تخطط لمعالجة السلامة والرفاهية في المستقبل.

وقد حدد Mosseri مجموعة واسعة من الميزات الجديدة التي يتم اختبارها حاليًا على التطبيق – مؤكداً أن “إنستغرام” يركز بشكل كبير على تدابير مكافحة التنمر.

أحد الإجراءات الأكثر إثارة لمكافحة البلطجة التي يقوم Instagram بتجريبها تهدف إلى وقف المضايقة قبل أن تبدأ، فإذا لاحظ النظام الأساسي أن المستخدم على وشك ترك تعليق سلبي، سيقوم التطبيق بـ”لكز” ذلك المستخدم، مع تحذيره قبل أن يتمكن من النشر، ورغم أن هذه الميزة لن تمنعهم من ترك تعليق؛ إلا أنها ستمنح الشخص فرصة للتوقف والتفكير فيما ينشره.

كما أعلن “إنستغرام” عن ميزة جديدة اسمها “إنشاء” create لمشاركة محتوى لا يتضمن صورة أو فيديو، وهي عبارة عن تنسيق جديد للقصص (stories) مخصص للنصوص والاختبارات والاستطلاعات وميزات التطبيق الأخرى المتعلقة بالصور ومقاطع الفيديو. تشبه هذه الميزة إلى حد كبير ميزة المنشورات الملونة التي أطلقها “فيسبوك” عام 2017.

ويختبر التطبيق جعل عدد المتابعين أقلّ انتشاراً، إذ إنّه يختبر ميزة إخفاء عدد الإعجابات التي تحصل عليها كلّ مشاركة في كندا حالياً.

وبموجب الميزة قد يتم إخفاء عدد الإعجابات على الصور ومقاطع الفيديو من موجز الأخبار والروابط والملفات الشخصية.

وبينما لن يتمكن المتابِعون من معرفة عدد الإعجابات، سيتمكن الناشرون من رؤيتها.

وقالت الشركة إنّها تختبر تلك الميزة “لأنها تريد أن يركز المتابِعون على الصور ومقاطع الفيديو، وليس على عدد الإعجابات التي تلقاها كل منشور”.

كما كشف التطبيق عن ميزة “وضع الابتعاد” (away mode) المحتملة، والتي ستكون وسيلة لإلغاء الاشتراك في “إنستغرام” أثناء أوقات حساسة من حياة المستخدمين، مثل الانتقال إلى مدرسة جديدة أو حتى الانفصال العاطفي.