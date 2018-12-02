انستغرام يضيف خاصية الأصدقاء المقربون لخصوصية أكثر للمستخدمين

أضاف موقع الصور الشهير (انستغرام) خاصية جديدة تعطي لمستخدميه مساحة أكبر من الخصوصية، من خلال مشاركة قصصهم مع مجموعة محدودة من الأصدقاء.

وقال الموقع في تدوينة جديدة إنه بدءاً من الأسبوع الحالي بات بإمكان المستخدمين صنع قائمة تضم الأصدقاء المقربين، والسماح بإمكانية مشاركة القصص مع تلك المجموعة فقط دوناً عن باقي المستخدمين.

وأوضح الموقع أنه أضاف خيار يحمل اسم )الأصدقاء المقربون) في الصفحة الشخصية لكل مستخدم، وبإمكان صاحب الحساب فقط رؤية تلك القائمة ولا يُسمح لأحد بإرسال طلب إضافة بها. وسيعلم الأشخاص الذين يوجدون في قائمة الأصدقاء المقربين بذلك، ولكن لن يتمكنوا من رؤية بقية الأشخاص في تلك القائمة.

وبحسب تدوينة (انستغرام)، فإن المستخدم سيلاحظ وجود شارة خضراء عند عرض القصص التي ينشرها أصدقاء ممن أضافوه لقائمة المقربين، كما سيظهر له حلقة خضراء حول صورهم في الملف الشخصي. وتختفي القصص المُشارَكَة مع الأصدقاء المقربين بعد مرور 24 ساعة.

ويمكن للمستخدم تحديث قائمته وإزالة الأشخاص في أي وقت، وفي الوقت نفسه لن يتم إرسال إشعارات إلى الأشخاص عند إضافتهم أو إزالتهم من القائمة. وقد تم تفعيل الخاصية الجديدة على مستوى العالم، وقد ظهرت على أحدث نسخة من تطبيق انستغرام على الهواتف التي تعمل بنظامي iOS و أندرويد.

وأطلق (انستغرام) ميزة إضافة القصص في أغسطس/ آب 2016، لتنتشر بشكل واسع على مستوى العالم، حيث قفز عدد مستخدميها من 100 مليون فقط في أكتوبر/ تشرين الأول 2016 إلى ما يزيد حالياً عن 400 مليون مستخدم يومياً.

ويتجاوز عدد مستخدمي (انستغرام) حاجز المليار مستخدم شهرياً، و 500 مليون مستخدم نشط يومياً.

المصدر: فوربس الشرق الأوسط

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