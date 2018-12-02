إيران تبرم اتفاق لتبادل النفط مقابل السلع مع كوريا الجنوبية

الريال الإيراني

نقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن مسؤول إيراني في قطاع التجارة قوله إن طهران وسول تعملان على إطلاق آلية لتبادل سلع كورية جنوبية مقابل صادرات نفط إيرانية في إطار محاولات طهران للتخفيف من أثر العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.

وذكرت الوكالة أن رئيس الغرفة التجارية المشتركة بين إيران وكوريا الجنوبية حسين تنهايي قال "وفقا للخطة، سيتم إعطاء سلع لمستوردين إيرانيين وسيخصم ثمنها من ثمن صادرات النفط لكوريا الجنوبية فيما سيدفع المستوردون ثمن البضائع للحكومة الإيرانية".

ولم يتسن الوصول إلى مسؤولين في كوريا الجنوبية للتعليق.

وتجري إيران مباحثات مع دول أوروبية بشأن آلية للحفاظ على الفوائد الاقتصادية للاتفاق النووي الإيراني بعد أن انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منه في مايو أيار وأعاد فرض عقوبات على طهران.

ولا يعتقد الكثيرون أن الآلية التجارية بين إيران والاتحاد الأوروبي ستشمل النفط وقال دبلوماسيون لرويترز الأسبوع الماضي إن الأمر قد يقتصر على البنود الأقل حساسية مثل السلع الإنسانية والغذائية.

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