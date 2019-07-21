إيران: حوادث الناقلات في الخليج لم تؤثر على صادراتها النفطية

قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه إن صادرات إيران من الخام لم تتأثر حتى الآن بحوادث الناقلات الأخيرة في الخليج.

ونقل موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية عن زنغنه قوله "ناقلات النفط وصادرات النفط هي إحدى المسائل التي لدينا قيود فيها والولايات المتحدة وحلفاؤها تسببوا في قيود لنا وينبغي أن نكون حذرين."

ووصفت بريطانيا احتجاز إيران للناقلة "ستينا إمبيرو" في الخليج يوم الجمعة بأنه "عمل عدائي" ورفضت توضيح طهران بأنها احتجزت الناقلة بسبب ضلوعها في حادث.