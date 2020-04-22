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إيطاليا: عجز الموازنة قد يتجاوز 10% العام الحالي

منشور 22 نيسان / أبريل 2020 - 09:21
عجز الموازنة قد يتجاوز 10% العام الحالي
البنك المركزي الإيطالي توقع انكماش الاقتصاد الإيطالي بنسبة 5% خلال الربع الأول من العام
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تتوقع الحكومة الإيطالية أن تتجاوز نسبة عجز الموازنة هذا العام أكثر من 10% من إجمالي الناتج المحلي، وذلك في ظل تفشي فيروس كورونا وتداعياته الاقتصادية.

تتوقع الحكومة الإيطالية أن تتجاوز نسبة عجز الموازنة هذا العام أكثر من 10% من إجمالي الناتج المحلي، وذلك في ظل تفشي فيروس كورونا وتداعياته الاقتصادية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن إدارة رئيس وزراء الإيطالي جوزيبي كونتي وضعت خطة اقتصادية ومالية، من المتوقع أن يصدق عليها مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم.

ومن المقرر أن تطلب الحكومة من البرلمان منحها الصلاحية لتوسيع نطاق عجز الموازنة بواقع نحو 55 مليار يورو (60 مليار دولار)، لتمويل حزمة تحفيز جديدة في أعقاب تفشي فيروس كورونا.

وقال مسؤولون إنه من المتوقع أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي هذا العام بنسبة نحو 8%.

وكان كونتي قد تعهد للنواب، أمس الثلاثاء، أنه سوف يقر حزمة تحفيز اقتصادية جديدة بقيمة 50 مليار يورو على الأقل، بعد إقرار حزمة بقيمة 25 مليار يورو الشهر الماضي.

ويذكر أن البنك المركزي الإيطالي توقع انكماش الاقتصاد الإيطالي بنسبة 5% خلال الربع الأول من العام.

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Via SyndiGate.info


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