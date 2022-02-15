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إيلون ماسك يتبرع بحوالي 6 مليارات دولار من أسهم تسلا للأعمال الخيرية

منشور 15 شباط / فبراير 2022 - 11:39
إيلون ماسك يتبرع بحوالي 6 مليارات دولار من أسهم تسلا للأعمال الخيرية
من الجدير بالذكر أن ماسك لا يزال أغنى شخص في العالم بثروة صافية قدرها 242.4 مليار دولار (اعتبارًا من 15 فبراير 2022) ، وفقًا لمجلة فوربس.

تبرع إيلون ماسك ، أغنى رجل في العالم ، بما قيمته 5.7 مليار دولار من أسهم شركة تسلا للأعمال الخيرية في نوفمبر من العام الماضي.

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تم التبرع بعد أيام فقط من مشاركة برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة تفاصيل خطة حول إمكانية مكافحة الجوع في العالم من خلال 6 مليارات دولار.

وفقًا لتقرير هيئة تنظيم الأوراق المالية والبورصات، تبرع الرئيس التنفيذي لشركة تسلا بأكثر من 5 ملايين سهم في شركة السيارات الكهربائية في الفترة من 19 نوفمبر إلى 29 نوفمبر. ولم يحدد الإيداع المؤسسة الخيرية التي تبرع بها ماسك.

بناءً على متوسط ​​أسعار أسهم تسلا في الأيام التي تم فيها بيع الأسهم، بلغت قيمة التبرع  5.7 مليار دولار في المجموع، وفقًا لبلومبرج.

في 31 أكتوبر، تحدى ماسك برنامج الأغذية العالمي بأن مبلغ الـ 6 مليارات دولار سوف يحل أزمة الجوع العالمية، قائلاً على تويتر إنه إذا تمكن برنامج الأغذية العالمي من شرح كيف يمكن لأمواله أن تحل مشكلة الجوع في العالم، فسيقوم "ببيع أسهم تسلا حالاً".

نُشر رد برنامج الأغذية العالمي في 16 نوفمبر / تشرين الثاني، والذي يوضح بالتفصيل كيف ستستخدم مبادرة الأمم المتحدة 6.6 مليار دولار لإنقاذ 42 مليون شخص من المجاعة.

من الجدير بالذكر أن ماسك لا يزال أغنى شخص في العالم بثروة صافية قدرها 242.4 مليار دولار (اعتبارًا من 15 فبراير 2022) ، وفقًا لمجلة فوربس.

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كلمات دالة:إيلون ماسكماسكتسلا

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