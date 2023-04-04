إيلون ماسك يستبدل العصفور الأزرق في تويتر بـ كلب "دوج كوين".. تفاصيل الشعار والدافع؟

صُدم الملياردير الأمريكي المثير للجدل إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لتطبيق تويتر رواد الموقع باستبدال شعار العصفور الأزرق الذي اشتهر به التطبيق لسنوات طويلة بـ "العملة المشفرة " دوج كوين.

ارتفاع قيمة العملة المشفرة "دوج كوين"

وكشفت وكالة بلومبيرج أن قيمة عملة دوج كوين ارتفعت بمقدار 30% بعد إعلان وضع شعار "الكلب" الخاص بها بديلًا للعصفور الأزرق الخاص بتويتر.

ودوج كوين "Doge" هي عملة رقمية من العملات التي برزت بشكل كبير مؤخرًا، وحققت هذه العملة العديد من الأرباح في وقت قصير، وذلك بالرغم من قيمتها المالية المنخفضة بالمقارنة مع العملات الرقمية الأخرى.

طرحت العملة الرقمية Dogecoin في نهاية عام 2013، وتم اختيار شعار نوع من الكلاب، وأطلق عليها لاحقًا اسم عملة الكلب الإلكترونية.

والكلب الذي تم اختياره للعمل يدعى "كابوسو" وهو كلب إنقاذ يعيش مع الياباني أتسوكو ساتو في منطقة ساكورا في اليابان.

والجدير بالذكر ان ماسك كان قد وعد متابع له في وقت سابق عن نيته تغيير شعار تويتر إلى عملة doge، في حال شرائه لتطبيق تويتر، ليعيد نشر هذه المحادثة حاليًا ويعلق "كما وعدت".

ويتوقع أن يعمل إيلون ماسك على دمج عملة "دوج كوين" وهي العملة المفضلة لديه من خلال خدمات الدفع عبر تويتر مما سيزيد من قيمتها.

وعلى صعيد متصل قال رئيس أبحاث بلوك تشين في منصة Uphold الخاصة بتداول العملات المشفرة، السيد مارتن هيزبويك، إن إضافة محفظة تشفير إلى منصة تويتر، هي الخطوة المنطقية القادمة.



