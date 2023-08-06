إيلون ماسك يشوق الجمهور لـ النزال القتالي المرتقب مع مارك زوكربيرج.. ويكشف عن مفاجأة

كشف الملياردير الأمريكي المثير للجدل إيلون في منشور جديد له عبر تطبيق تويتر الذي اصبح اسمه "إكس" عن نيته بث النزال الذي من المفترض أن يجمعه بالمدير التنفيذي لشركة ميتا "مارك زوكربيرج" مباشرة على تويتر.

تفاصيل النزال المرتقب بين إيلون ماسك ومارك زوكربيرج

أكد ماسك في تغريدة جديدة له أن النزال المرتقب بينه وبين مارك زوركربيرج ما زال قائمًا مشيرًا إلى نيته بث المعركة للجمهور وجاء في التغريدة: "سوف تُبث معركة (زوك ضد ماسك) مباشرةً على (إكس). وستذهب العائدات جميعها إلى الأعمال الخيرية للمحاربين القدامى".

والجدير بالذكر أن فكرة النزال بدأت بعد تحدي مارك لـ إيلون، بخوض نزال بينهما في ظل المنافسة الشرسة على الأفضل منهما في مجال السوشال ميديا.

واقتح ماسك في شهر حزيران الماضي أن يتم النزال في مدينة لاس فيغاء الأمريكية، من خلال "مباراة قفص" وهي عبارة عن فن من فنون القتال المختلطة.

وأشارت المصادر أن مارك يمتلك حزامًا ابيض في رياضة الجوجيتسو البرازيلية، مما جعل العديد من الأشخاص يرجحون أن فرصة الفوز لصالح مارك أكبر، في المقابل تمنى آخرون أن يكون الفوز من نصيب إيلون ماسك.

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إيلون ماسك يحول تويتر إلى X

وعلى صعيد مختلف وفي وقت سابق أعلن ماسك عن تحويل منصة تويتر إلى X وانتهاء حقبة الطائر الأزرق بشكل نهائي، واستبدل ماسك الطائر بإشارة أكس واللون الأزرق باللون الأسود.