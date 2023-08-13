إيلون ماسك يعلن عن مزاد علني لبيع مقتنيات تويتر "Twitter Randing".. لافتة وطاولة خشبية أبرزها

أعلن الملياردير الأمريكي المثير للجدل إيلون ماسك عن نيته إقامة مزاد علني في شهر سبتمبر المقبل لعرض عدد من المقتنيات الخاصة بتطبيق تويتر الذي تحول إلى اكس "X".

إيلون ماسك يعلن عن بيع مقتنيات تويتر في مزاد علني

أعلن ماسك عن نيته بيع لافتة تويتر التي كانت معلقة على الشركة قبل تجول اسمها إلى اكس، إلى جانب عدد من المقتنيات الخاصة بالتطبيق ضمن مزاد علني سيحمل اسم Twitter Randing، ومن المقرر أن يقام على الإنترنت في الفترة ما بين 12 إلى 14 سبتمبر المقبل.

وكشفت التقارير الفنية إن هذا المزاد من المفترض ان يضم تذكاراا وأصول مكتبية، إلى جانب ما يقارب الـ 584 قطعة معروضة للبيع، من بينهاعلامات شعار الطائر الأزرق الخاص بتويتر.

وأضافت التقارير إنه من بين الأشياء المعروضة للبيع في المزاد العلني أيضًا أثاث المكتب، آلات قهوة، ثلاجات، لوحة تضم صورة الرئيس الأمريكي السابق ميشيل اوباما وزوجته، آلالات موسيقية.

هذا إلى جانب اللافتة التي كانت معلقة على أعلى المقر الرئيسي للشركة في مدينة سان فرانسيسكو، كما ستعرض للبيع عدد من لافتات LED التي تحمل شعار الطائر الأزرق، وعلامات التصنيف والـ @، طاولة خشبية على شكل الطائر الأزرق، رف على شكل #.

والجدير بالذكر إن ماسك كان قد اعلن قبل فترة عن تحويل تطبيق تويتر إلى X، كاشفًا عن نهاية حقبة الطائر الأزرق.

مصدر الصور: الصفحة الرسمية لدار المزادات Heritage Global Partners