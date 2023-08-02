تويتر مجرد ذكرى.. تغييرات عديدة قادمة على تطبيق X من بينها استبدال زر تغريد

ذكرت العديد من التقارير الفنية أن هناك الكثير من التعييرات القادمة على تطبيق X الذي كان يحمل اسم تويتر سابقًا، حيث من المفترض أن تختفي جميع التفاصيل التي تخص تويتر.

العمل على تغيير زر "التغريد" في تطبيق X

أعلن الملياردير الأمريكي المثير للجدل إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تويتر سابقًا عن إنهاء الطائر الأزرق وتغيير اسم التطبيق من تويتر إلى إكس مع إجراء الاجراءات اللازمة تباعًا.

وبعد استبدال شعار الطائر الأزرق بـ إشارة x، وتغيير الأيقونة الخاصة به على أجهزة الهواتف الذكية المختلفة، أشارت العديد من التقارير أن العديد من التغييرات قادمة للتطبيق من بينها استبدال كلمة Tweet أو غرد لما يتناسف مع الاسم الجديد.

وكشفت التقارير أنه تم تغيير زر التغريد إلى منشور في وقت سابق بشكل مؤقت، وأن العمل جاري على استبدالها بشكل نهائي، لا سيما ان تغريد ترمز بشكل كبير إلى الطائر الأزرق.

وأضافت التقارير إن هذه التغييرات جزء من مرحلة تجريبية على أن تكون التغييرات القادمة بهدف إزالة كل ما هو مرتبط بالطائر الأزرق الخاص بتويتر.

والجدير بالذكر إلى أن إيلون ماسك الذي استحوذ في شهر اكتوبر من عام 2022 على منصة تويتر، كان قد اعلن في وقت سابق من الشهر الماضي في تغريدة له عن إنهاء الطائر الأزرق واستبداله بالشعار الجديد وتغيير اسم تويتر إلى X.