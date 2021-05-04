  1. الرئيسية
  2. أعمال
  3. ابل تعتزم الإعلان عن هاتف الأيفون القابل للطي في 2023

ابل تعتزم الإعلان عن هاتف الأيفون القابل للطي في 2023

منشور 04 أيّار / مايو 2021 - 07:49
ابل تعتزم الإعلان عن هاتف الأيفون القابل للطي في 2023
نشر المحلل Ming-Chi Kuo تقرير جديد اليوم يؤكد فيه على خطط ابل لإطلاق هاتف أيفون قابل للطي بحجم 8 إنش خلال 2023
أبرز العناوين
أكدت أحدث التقارير على أن شركة ابل قد بدأت بالفعل العمل على تطوير إصدارها الأول من هواتف الأيفون القابلة للطي، على أن يتم الكشف عن الهاتف خلال 2023.

أكدت أحدث التقارير على أن شركة ابل قد بدأت بالفعل العمل على تطوير إصدارها الأول من هواتف الأيفون القابلة للطي، على أن يتم الكشف عن الهاتف خلال 2023.

اقرأ ايضاًابل تبدأ في تلقي طلبات الحجز المسبق لـهواتف iPhone 12 باللون البنفسجيابل تبدأ في تلقي طلبات الحجز المسبق لـهواتف iPhone 12 باللون البنفسجي

نشر المحلل Ming-Chi Kuo تقرير جديد اليوم يؤكد فيه على خطط ابل لإطلاق هاتف أيفون قابل للطي بحجم 8 إنش خلال 2023، كما يضع التقرير توقعات بخطط ابل القادمة لشحن بين 15 إلى 20 مليون وحدة من الهاتف.

ولقد كشف Ming-Chi Kuo في تقرير سابق نشر خلال شهر مارس عن خطط ابـل لإطلاق هاتف أيفون قابل للطي، وفي تقريره الجديد يقدم Kuo مزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار وفقاً لتسريبات جاءت من موردي ابل.

ومن المتوقع وفقاً للتسريبات أن يضم هاتف الأيفون القابل للطي شاشة OLED مرنة بجودة عرض QHD بلس، على أن يتم توريد الشاشة عبر شركة Samsung Display، كما أوضح التقرير أن ابل ستعمل على إستخدام تقنية TPK في اللمس التي تعرف ب” silver nanowire” وهي تقنية أكثر كفاءة من تقنية سامسونج Y-Octa.

اقرأ ايضاًابل تبدأ في تلقي طلبات الحجز المسبق لـهواتف iPhone 12 باللون البنفسجيأبل تعتزم زيادة استثماراتها في أميركا وخلق آلاف الوظائف

من جانب أخر يتوقع Kuo أن تقدم كلاً من Oppo، وVivo و شاومي وأيضاً Honor هواتف قابلة للطي خلال هذا العام أو بحلول بداية العام المقبل 2022، على أن تصل شحنات هذه الفئة من الهواتف إلى 17 مليون وحدة خلال 2022.

كلمات دالة:آبلهواتف آيفون

Via SyndiGate.info


© 2021 جميع الحقوق محفوظة. موقع سنيار

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...