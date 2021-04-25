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ابل تبدأ في تلقي طلبات الحجز المسبق لـهواتف iPhone 12 باللون البنفسجي

منشور 25 نيسان / أبريل 2021 - 07:52
ابل تبدأ في تلقي طلبات الحجز المسبق لـهواتف iPhone 12 باللون البنفسجي
شركة آبل
أبرز العناوين
بدأت شركة ابل في تلقي طلبات الحجز المسبق للإصدار البنفسجي الجديد من هواتف iPhone 12 وiPhone 12 mini في جميع أنحاء العالم بالإضافة إلى أجهزة التعقب الذكية AirTags التي طال انتظارها.

بدأت شركة ابل في تلقي طلبات الحجز المسبق للإصدار البنفسجي الجديد من هواتف iPhone 12 وiPhone 12 mini في جميع أنحاء العالم بالإضافة إلى أجهزة التعقب الذكية AirTags التي طال انتظارها. وسيتم طرح المنتجات رسميًا في 30 إبريل.

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ابل تبدأ في تلقي طلبات الحجز المسبق لـهواتف iPhone 12 باللون البنفسجي

يأتي هاتف iPhone 12/12 mini من ابل البنفسجي بنفس سعر الألوان الأربعة الأخرى، أي 750/650 دولار أمريكي. وبالطبع، إذا كان لديك جهاز قديم يمكنك استبداله وخفض هذه الأسعار.

أما بالنسبة إلى أجهزة تعقب AirTags، فهي تأتي بسعر 30 دولار أمريكي للواحد أو 100 دولار أمريكي لمجموعة من أربعة أجهزة.
يمكنك التوجه إلى متجر أبل على الإنترنت apple.com إذا كنت تريد حجز هاتف iPhone باللون البنفسجي أو AirTag. ومن الجدير بالذكر ان شركة أبل كشفت أيضًا عن حافظات جديدة لأجهزة iPhone 12/12 mini ومحفظة MagSafe جديدة، لذلك ستتمكن من الاستمتاع بألوان جديدة حتى لو كان لديك هاتف بالفعل. المصدر

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يمكنك التوجه إلى متجر أبل على الإنترنت apple.com إذا كنت تريد حجز هاتف iPhone باللون البنفسجي أو AirTag. ومن الجدير بالذكر ان شركة أبل كشفت أيضًا عن حافظات جديدة لأجهزة iPhone 12/12 mini ومحفظة MagSafe جديدة، لذلك ستتمكن من الاستمتاع بألوان جديدة حتى لو كان لديك هاتف بالفعل.

كلمات دالة:هاتف آيفون 12 البنفسجيشركة آبل

Via SyndiGate.info


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