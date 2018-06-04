البطالة في الأردن ترتفع إلى 18.4% في ظل الاحتجاجات

بلغ معدل البطالة في الأردن خلال الربع الأول من العام الجاري 18.4% بارتفاع مقداره 0.2 نقطة مئوية وذلك عن الربع الأول من عام 2017، وبحسب تقرير دائرة الإحصاءات العامة.

يأتي هذا في ظل احتجاجات مستمرة في مختلف مناطق الأردن ضد سياسات الحكومة الاقتصادية وإصرارها على عدم التراجع عن قانون الضريبة، الذي أقرته مؤخرا بما اشتمل عليه من زيادات للضريبة على المواطنين ومختلف القطاعات الاقتصادية.

وبحسب التقرير، فقد بلغ معدل البطالة للذكور خلال الربع الأول 16.0% مقابل 27.8% للإناث، ويتضح أنّ معدل البطالة قد ارتفع للذكور بمقدار 2.1 نقطة مئوية وانخفض للإناث بمقدار 5.2 نقاط مئوية مقارنة بالربع الأول من عام 2017 وفقا للتقرير الصادر أمس الأحد.

وأظهر التقرير أن معدل البطالة كان مرتفعاً بين حملة الشهادات الجامعية، حيث بلغ 24.1% مقارنة بالمستويات التعليمية الأخرى، في حين أن 54.6% من إجمالي المتعطلين هم من حملة الشهادة الثانوية فأعلى، وأن 45.4% من إجمالي المتعطلين كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي.

وتباينت بحسب التقرير نسبة العاطلين حسب المستوى التعليمي والجنس، حيث بلغت نسبة العاطلين الذكور من حملة البكالوريوس فأعلى 26.0% مقابل 77.1% للإناث.

كما سُجل أعلى معدل للبطالة في الفئتين العمريتين 15-19 سنة 20-24 سنة، حيث بلغ المعدل 47.7% و37.6% لكل منهما على التوالي، أما على مستوى المحافظات فقد سُجل أعلى معدل للبطالة في محافظة معان، بنسبة بلغت 21.9%، وأدنى معدل للبطالة في محافظة الكرك بنسبة بلغت 15.9%.

وتتركز 59.7% من العاملين الذكور في الفئة العمرية 20-39 سنة، في حين بلغت النسبة للإناث 63.9%، و كانت حوالي نصف العاملين مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي و9.5% ثانوي و38.7% أعلى من الثانوي، كما أظهرت النتائج أن غالبية العاملين 84.3% هم مستخدمون بأجر (81.8% للذكور مقابل 95.4% للإناث).

وأظهرت النتائج بحسب التقرير تفاوتاً واضحاً في توزيع قوة العمل حسب المستوى التعليمي والجنس، حيث إن 60.3% من مجموع قوة العمل الذكور كانت مستوياتهم التعليمية دون الثانوية مقابل 13.1% للإناث.

كما أشارت النتائج إلى أن 66.3% من مجموع قوة العمل من الإناث كان مستواهنّ التعليمي بكالوريوس فأعلى مقارنة مع 23.1% بين الذكور.

وبلغ معدل المشاركة الاقتصادية الخام (قوة العمل منسوبة إلى مجموع السكان) 24.7%، بينما بلغ معدل المشاركة الاقتصادية المنقح (قوة العمل منسوبة إلى السكان 15 سنة فأكثر) 36.5% (57.4% للذكور مقابل 15.2% للإناث) وذلك للربع الأول من عام 2018 مقارنة مع 40.6% (63.2% للذكور و18.3% للإناث) وذلك للربع الأول من عام 2017.

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