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البطالة في الأردن ترتفع إلى 18.4% في ظل الاحتجاجات

البطالة في الأردن ترتفع إلى 18.4% في ظل الاحتجاجات
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