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احتراق فيراري F40 نادرة في اليابان

منشور 13 أيّار / مايو 2021 - 06:00
احتراق فيراري F40 نادرة في اليابان
مع احتراق هذه النسخة في اليابان فقد كشف التقرير أن النيران اندلعت أولاً في حجرة المحرك قبل أن تلتهم باقي السيارة
أبرز العناوين
في عام 1992 قررت فيراري إنتاج 400 نسخة فقط من سيارتها F40، وبعد الطلبات الكبيرة عليها قررت إنتاج 1,300 سيارة.

في عام 1992 قررت فيراري إنتاج 400 نسخة فقط من سيارتها F40، وبعد الطلبات الكبيرة عليها قررت إنتاج 1,300 سيارة.

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كواحدة من سيارات فيراري الكلاسيكية النادرة، تتمز F40 بتصميمها ومحركها V8 عالي الأداء والتحمل، وفي الواقع يمكن لنسخة منها في حالة جيدة أن تباع بأثر من مليون دولار.

مع احتراق هذه النسخة في اليابان فقد كشف التقرير أن النيران اندلعت أولاً في حجرة المحرك قبل أن تلتهم باقي السيارة، ومع ذلك فقد يرغب صاحبها بإعادة ترميمها لبيعها بتكلفة باهظة، أو يمكن حتى بيعها على حالتها بسعر لا يستهان به.

 

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كلمات دالة:سيارة فيراري

Via SyndiGate.info


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