  1. الرئيسية
  2. أعمال
  3. بنتلي تعلن عن ميزات سيارتها كونتينينتال GT سبيد الجديدة

بنتلي تعلن عن ميزات سيارتها كونتينينتال GT سبيد الجديدة

منشور 09 أيّار / مايو 2021 - 07:19
بنتلي تعلن عن ميزات سيارتها كونتينينتال GT سبيد الجديدة
ستتميز السيارة بالعديد من التحسينات الخاصة بالأداء والقيادة والتي تشمل نظام التوجيه للعجلات الخلفية، إلى جانب تحسين وضعية القيادة الرياضية لتصبح أكثر دقة
أبرز العناوين
قامت بنتلي فعالية صحفية في حلبة Silverstone البريطانية للإعلان عن ميزات سيارتها كونتينينتال GT سبيد الجديدة.

قامت بنتلي فعالية صحفية في حلبة Silverstone البريطانية للإعلان عن ميزات سيارتها كونتينينتال GT سبيد الجديدة.

اقرأ ايضاًأبرز 8 سيارات في معرض شنغهاي 2021أبرز 8 سيارات في معرض شنغهاي 2021

ستتميز السيارة بالعديد من التحسينات الخاصة بالأداء والقيادة والتي تشمل نظام التوجيه للعجلات الخلفية، إلى جانب تحسين وضعية القيادة الرياضية لتصبح أكثر دقة.

تضيف الشركة أن كونتينينتال GT سبيد ستتميز بأكبر أقراص فرامل على الإطلاق في أي سيارة إنتاجية وبقياس 440 ميليمتر، مع ذلك ستوفر 35 كيلوغرام من الوزن نظراً لتقنيات تصنيع فرامل الكربون الجديدة.

تحد وضعية القيادة الرياضية من الحركة المتاحة للمحور الأمامي بنسبة 28% وتلغي معظم عزم الدوران المضاد المطبق في وضعيات القيادة الأخرى. والنتيجة حسب بنتلي، ليست فقط سيارة خارقة أكثر رشاقة، ولكنها يمكن أن تنجرف بنفسها وتقوم بعمل درفت.

اقرأ ايضاًأبرز 8 سيارات في معرض شنغهاي 2021نتائج شركة Ford Motor تتجاوز توقعات وول ستريت للربع الأول

كلمات دالة:شركة بنتلي للسيارات

Via SyndiGate.info


Copyright © 2021 SaudiShift.com

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...