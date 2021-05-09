بنتلي تعلن عن ميزات سيارتها كونتينينتال GT سبيد الجديدة

قامت بنتلي فعالية صحفية في حلبة Silverstone البريطانية للإعلان عن ميزات سيارتها كونتينينتال GT سبيد الجديدة.

ستتميز السيارة بالعديد من التحسينات الخاصة بالأداء والقيادة والتي تشمل نظام التوجيه للعجلات الخلفية، إلى جانب تحسين وضعية القيادة الرياضية لتصبح أكثر دقة.

تضيف الشركة أن كونتينينتال GT سبيد ستتميز بأكبر أقراص فرامل على الإطلاق في أي سيارة إنتاجية وبقياس 440 ميليمتر، مع ذلك ستوفر 35 كيلوغرام من الوزن نظراً لتقنيات تصنيع فرامل الكربون الجديدة.

تحد وضعية القيادة الرياضية من الحركة المتاحة للمحور الأمامي بنسبة 28% وتلغي معظم عزم الدوران المضاد المطبق في وضعيات القيادة الأخرى. والنتيجة حسب بنتلي، ليست فقط سيارة خارقة أكثر رشاقة، ولكنها يمكن أن تنجرف بنفسها وتقوم بعمل درفت.