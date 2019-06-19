احتياطيات مصرف قطر المركزي ترتفع بـ 50% في مايو 2019

ارتفعت الإحتياطيات الدولية لدى مصرف قطر المركزي في شهر أيار مايو الماضي بنسبة 50% على أساس سنوي الى نحو 135.4 مليار ريال وفقا لبيانات مصرف قطر المركزي.

و دعم نمو احتياطات المركزي القطري في شهر مايو السابق ارتفاع استثمارات الدوحة في سندات و اذونات الخزانة الأجنبية بنسبة 235% الى نحو 77.6 مليار ريال، و زيادة حيازتها من الذهب بنسبة 17% إلى نحو 4.7 مليار ريال، مقابل انخفاض أرصدتها لدى البنوك الأجنبية بنسبة 16% الى نحو 51.2 مليار ريال.