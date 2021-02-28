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احتياطي العملات الأجنبية بالأردن يتراجع بـ1% في يناير

منشور 28 شباط / فبراير 2021 - 10:57
احتياطي العملات الأجنبية بالأردن يتراجع بـ1% في يناير
السياحة الأجنبية شبه متوقفة في الأردن بسبب جائحة فيروس كورونا، وهي مصدر رئيسي من مصادر العملة الصعبة إلى جانب تحويلات المغتربين والاستثمارات الأجنبية
أبرز العناوين
أظهرت أرقام للبنك المركزي الأردني اليوم الأحد تراجع احتياطي العملات الأجنبية واحدا بالمئة في يناير كانون الثاني إلى 10.45 مليار دينار (14.76 مليار دولار) مقارنة مع مستواه في نهاية 2020.

أظهرت أرقام للبنك المركزي الأردني اليوم الأحد تراجع احتياطي العملات الأجنبية واحدا بالمئة في يناير كانون الثاني إلى 10.45 مليار دينار (14.76 مليار دولار) مقارنة مع مستواه في نهاية 2020.

السياحة الأجنبية شبه متوقفة في الأردن بسبب جائحة فيروس كورونا، وهي مصدر رئيسي من مصادر العملة الصعبة إلى جانب تحويلات المغتربين والاستثمارات الأجنبية.

 

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كلمات دالة:احتياطي العملات الأجنبية في الأردناقتصاد الأردن

Via SyndiGate.info


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