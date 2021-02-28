احتياطي العملات الأجنبية بالأردن يتراجع بـ1% في يناير

أظهرت أرقام للبنك المركزي الأردني اليوم الأحد تراجع احتياطي العملات الأجنبية واحدا بالمئة في يناير كانون الثاني إلى 10.45 مليار دينار (14.76 مليار دولار) مقارنة مع مستواه في نهاية 2020.

السياحة الأجنبية شبه متوقفة في الأردن بسبب جائحة فيروس كورونا، وهي مصدر رئيسي من مصادر العملة الصعبة إلى جانب تحويلات المغتربين والاستثمارات الأجنبية.