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احتياطي النقد الأجنبي بالأردن يتراجع بـ3 % في الربع الأول

منشور 19 نيسان / أبريل 2021 - 07:14
احتياطي النقد الأجنبي بالأردن يتراجع بـ3 % في الربع الأول
يعاني الأردن في ظل جائحة فيروس كورونا التي أثرت سلبا على الدخل السياحي، أحد أهم روافد العملة الصعبة في المملكة
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أظهرت بيانات من البنك المركزي الأردني، اليوم (الأحد)، تراجع احتياطي العملات الأجنبية في الربع الأول من العام الحالي

أظهرت بيانات من البنك المركزي الأردني، اليوم (الأحد)، تراجع احتياطي العملات الأجنبية في الربع الأول من العام الحالي 2.7 في المئة إلى 15.48 مليار دولار، مقارنة مع 15.91 مليار في نهاية 2020.

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ويعاني الأردن في ظل جائحة فيروس كورونا التي أثرت سلبا على الدخل السياحي، أحد أهم روافد العملة الصعبة في المملكة.

كلمات دالة:النقد الأجنبي في الأردناقتصاد الأردن

Via SyndiGate.info


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