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احتياطي النقد الأجنبي لتونس يتجه نحو أعلى مستوى منذ 2016

منشور 11 شباط / فبراير 2020 - 10:59
نمت إيرادات السياحة 35 بالمئة العام الماضي لتصل إلى حوالي ستة مليارات دينار (2.13 مليار دولار) مع قدوم 9.4 مليون زائر للمرة الأولى
زادت تحويلات التونسيين في الخارج إلى 422 مليون دينار
أبرز العناوين
زادت احتياطيات تونس من العملة الأجنبية إلى 19.8 مليار دينار، بما يغطي واردات 114 يوما

زادت احتياطيات تونس من العملة الأجنبية إلى 19.8 مليار دينار، بما يغطي واردات 114 يوما، حسبما أظهرته بيانات رسمية، مدعومة بنمو في قطاع السياحة وتحويلات التونسيين في الخارج.

لم تبلغ الاحتياطيات ذلك المستوى منذ أكتوبر تشرين الأول 2016. وكان احتياطي النقد الأجنبي لتونس 14.1 مليار دولار قبل عام، بما يعادل واردات 83 يوما فحسب، وفقا للبنك المركزي.

ونمت إيرادات السياحة 35 بالمئة العام الماضي لتصل إلى حوالي ستة مليارات دينار (2.13 مليار دولار) مع قدوم 9.4 مليون زائر للمرة الأولى. وفي يناير كانون الثاني الماضي، بلغت إيرادات السياحة حوالي 400 مليون دينار.

كذلك زادت تحويلات التونسيين في الخارج إلى 422 مليون دينار، مقارنة مع 367 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

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Via SyndiGate.info


Copyright © CNBC Arabia

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