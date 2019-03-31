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أسعار النفط تختتم الربع الأول من العام الجاري بصعود قياسي

أسعار النفط تختتم الربع الأول من العام الجاري بصعود قياسي
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