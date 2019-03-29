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ترامب يحث أوبك على زيادة الإنتاج لخفض أسعار النفط

ترامب يحث أوبك على زيادة الإنتاج لخفض أسعار النفط
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