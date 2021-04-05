ارتفاع أسعار البتكوين قد يؤدي إلى زيادة الاهتمام باليوان الرقمي الصيني

قال البنك المركزي الصيني إن الاهتمام بمشروع اليوان الرقمي الصيني يمكن أن يكون مدفوعًا جزئيًا بارتفاع سعر البتكوين، حتى مع حظر العملة الرقمية فعليًا في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ويعتبر اليوان الرقمي الصيني مثالاً على العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC) والتي تهدف إلى استبدال بعض الأموال النقدية المتداولة.

ويرى بنك الشعب الصيني (PBOC) أنه وسيلة لدفع المدفوعات غير النقدية. وإنها بشكل فعال نسخة رقمية من العملة الورقية.

ويعمل البنك المركزي على عملتة الرقمية منذ عام 2014.

وفي حديثه للصحفيين، قال وانغ شين، مدير مكتب الأبحاث في بنك الشعب الصيني (PBOC) ، إن اهتمام السوق باليوان الرقمي "قوي للغاية ويولي الجميع اهتمامًا وثيقًا به".

وقال وانغ، " يرتبط هذا بمشاركة المزيد والمزيد من البنوك المركزية في العالم في تطوير العملات الرقمية المحلية".

من ناحية أخرى، يستكشف عدد من البنوك المركزية حول العالم - بما في ذلك اليابان والمملكة المتحدة والسويد وسويسرا - إصدار عملات رقمية خاصة بهم.

وقال وانغ: "من ناحية أخرى ، قد تكون هذه (الفائدة) مرتبطة أيضًا بالزيادة الكبيرة في سعر البتكوين".