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ارتفاع أسعار الذهب بنسبة 0.4% للأسبوع الثاني على التوالي

منشور 24 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2019 - 12:52
ارتفاع أسعار الذهب بنسبة 0.4% للأسبوع الثاني على التوالي
صعد المعدن الأصفر حوالي 0.3% خلال الأسبوع
أبرز العناوين
تسببت الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم في اضطراب الأسواق منذ بدء اندلاعها قبل 16 شهراً

حققت أسعار الذهب ربحاً أسبوعياً للمرة الثانية على التوالي في ظل استمرار الضبابية حيال مصير اتفاق «المرحلة واحد» التجاري بين الولايات المتحدة والصين. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1470.46 دولاراً للأوقية.

وصعد المعدن الأصفر حوالي 0.3% خلال الأسبوع، وذلك بعد زيادة 0.6% الأسبوع الماضي. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5% إلى 1470.70 دولاراً للأوقية.

وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ قد قال إن الصين ترغب في التوصل إلى اتفاق تجاري أولي مع الولايات المتحدة، وتسعى لتجنب حرب تجارية، لكنها لا تخشى الرد حين تقتضي الضرورة، ما ألقى بظلال من الضبابية على المحادثات الجارية. وتسببت الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم في اضطراب الأسواق منذ بدء اندلاعها قبل 16 شهراً، وأثارت مخاوف من ركود اقتصادي عالمي.

المزيد:
الذهب يعيش الثبات وسط مخاوف من تأجيل إبرام اتفاق تجارة أمريكي صيني
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Via SyndiGate.info


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