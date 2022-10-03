ارتفاع أسعار الذهب مع استمرار تراجع الدولار

وسع المعدن الأصفر من مكاسبه نهاية الأسبوع الماضي ليبدأ الأسبوع الأول من أكتوبر على ارتفاعات قوية تزامنا مع استمرار التراجعات التي يشهدها الدولار الأمريكي.

ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف عند تسوية تعاملات الجمعة، لكن المعدن سجل خسائر شهرية وفصلية كبيرة مع استمرار رفع معدلات الفائدة من جانب البنوك المركزية حول العالم.

وجاء ارتفاع أسعار الذهب يوم الاثنين بسبب ضعف الدولار وذلك على الرغم من احتفاظ البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم بسياساتها النقدية الصارمة للتصدي للتضخم المتصاعد مما أدى إلى الحد من مكاسب الذهب.

الأسواق تتقلب بعنف..أسهم تحتضر ورهن يدق الجرس

لمحة عامة

ولا يزال صانعو السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يبدون تصميما على رفع أسعار الفائدة على الرغم من الاضطرابات في الأسواق المالية العالمية، وذلك حتى يتثني مواجهة التضم المرتفع.

وأبدت نائبة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي لايل برينارد دعمها الكامل لخطة البنك المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة لكبح التضخم حتى مع وقعات ارتفاع معاناة الأسر الأمريكية.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توماس باركين إن هناك إشارات واعدة حول أن ضغوط التضخم بدأت في التراجع، لكن الأمر قد يستغرق بعض الوقت ليظهر ذلك في البيانات.

الذهب الآن

ارتفعت XAU/USD - العقود الفورية للذهب دولار أمريكي خلال تعاملات اليوم الإثنين في حدود 4 دولارات إلى مستويت قرب 1665 دولار للأوقية بعدما زاد في وقت سابق إلى مستويات قرب الـ 1670 دولار.

وارتفعت العقود الأجلة للذهب خلال تعاملات اليوم الإثنين في حدود 2 دولار للأوقية وصولا إلى مستويات 1675 دولار بزيادة بلغت نحو 0.2% بينما كانت مستويات 1688 دولار للأوقية أدنى مستوى اليوم.

الذهب في سبتمبر

تعرض الذهب لضغوط سلبية في سبتمبر وخلال الربع الثالث من هذا العام، مع رفع الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة 75 نقطة أساس للشهر الثالث على التوالي إلى نطاق 3% و3.25%.

وصعدت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.2% أو ما يعادل 3.40 دولار عند 1672 دولارا للأوقية عند التسوية، وسجل العقد الأكثر نشاطًا للذهب ارتفاعًا بنحو 1% هذا الأسبوع.

لكنه انخفض بحوالي 3% في إجمالي شهر سبتمبر، كما هبط بنسبة 7.5% في الربع الثالث من هذا العام، وسط توقعات بمزيد من عمليات الزيادة حتى بداية العام المقبل.

الدولار الآن

وفي المقابل استمر نزول مؤشر الدولار دون أعلى مستوياته في أكثر من 20 عام من قمة 115 نقطة مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الإثنين.

ونزل مؤشر الدولار الرئيسي مقابل سلة من العملات الرئيسية بنسبة 0.2% إلى مستويات دون 112 نقطة ليتراجع إلى قاع تعاملات اليوم عند مستويات 111.75 نقطة بينما كانت أعلى نقطة 112.35 نقطة.