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أسعار النفط ترتفع في ظل توقعات بانخفاض المخزون الأمريكي

أسعار النفط ترتفع في ظل توقعات بانخفاض المخزون الأمريكي
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