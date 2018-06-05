أسعار النفط ترتفع في ظل توقعات بانخفاض المخزون الأمريكي

ارتفعت أسعار النفط الثلاثاء 5 حزيران 2018 ظل توقعات بانخفاض المخزون الأمريكي وارتفاع انتاج النفط في الولايات المتحدة، ووسط توقعات من معاودة رفع أوبك لانتاجها.

وسجل خام برنت زيادة مقدارها 14 سنتاً للبرميل، أي بنسبة 0.19% ليسجل 75.43 دولار بعد أن سجل الإغلاق السابق 75.29 دولار.

بينما ارتفع خام تكساس الوسيط بمقدار 32 سنتاً للبرميل، أي بنسبة 65.07 دولار، بعد أن سجل سعر البرميل في الإغلاق السابق 64.75 دولار



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