ارتفاع أسهم مجموعة علي بابا بعد قرار تقسيم امبراطوريتها إلى 6 شركات

قالت مجموعة علي بابا الصينية الشهيرة إنها تخطط إلى تقسيم الشركة لـ 6 شركات بهدف استكشاف عمليات جمع اموال أو طرحها في الاكتتاب العام.

أسهم علي بابا في ارتفاع بعد قرار التقسيم

وما ان اعلنت شركة علي بابا على قرار التفسيم، حتى ارتفعت أسهمها بشكل كبير بعد أن فقدت 70% من قيمتها في آواخر عام 2020، ووصفت مجموعة عليل بابا هذا التقسيم بـ أكبر عملية إعادة هيكلتها خلال تارخها الممتد على مدار 24 عامًا.

وقالت المجموعة إن التقسيم سيكون على 6 وحدات وهي:

الحوسبة السحابية

التجارة الإلكترونية

التسوق عبر الإنترنت الرئيسي Taobao Tmall

الخدمات المحلية

مجموعة سايناو Cainiao اللوجستية

الوسائط الرقمية والترفيه.

وجاءت عمليات التقسيم هذه بعد إعلان عودة مؤسس مجموعة علي بابا "جاك ما" إلى الصين بعد سفر خارج البلاد استمر إلى ما يقارب العام.

ويعتبر هذا التقسيم بمسابة خطوة للتماشي مع جهود بكين بهدف تحفيز النموم في القطاع الخاص، بعد انتهاء حملة القمع ضد التكنولوجيا التي استمرت مدة عامين.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة علي بابا السيد دنييل تشانغ إن الهدف من التقسيم، هو زيادة المرونة والاستجابة بشكل أسرع، إلى جانب تقصير خطوات صنع القرار.

وطالب تشانغ أن تتعامل كل مجموعة عمل في التكتل الصيني مع هذه التغيرات السريعة، وطالب كل موظفي في مجموعة علي بابا ان يتعامل بـ عقلية رائد الأعمال.

وأضاف تشانغ إن المجموعة ستقوم بتخفيف وتقليل وظائف المكاتب دون الحديث عن تخفيضات الوظائف.

والجدير بالذكر ان دنييل تشانغ مستمر في منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة علي بابا ورئيس مجلس الإدارة، كما سيعمل كرئيس تنفيذي لمجموعة الحوسبة الحسابية الجديدة.