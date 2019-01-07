ارتفاع إجمالي الإنفاق في موازنة دبي 2019 بنسبة 19% إلى 56.8 مليار درهم

تقدر خطة موازنة دبي لعام 2019 إجمالي الإنفاق الحكومي عند 56.8 مليار درهم (15.5 مليار دولار).

قال بيان من حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اليوم الثلاثاء إن الإمارة تتوقع تباطؤ نمو الإنفاق الحكومي هذا العام، لكنها ستظل تنفق بكثافة على مشروعات البنية التحتية مع استعدادها لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2020.

وتقدر خطة موازنة دبي لعام 2019 إجمالي الإنفاق الحكومي عند 56.8 مليار درهم (15.5 مليار دولار). ولا ينطوي ذلك إلا على زيادة طفيفة عن خطة الموازنة الأصلية للعام الماضي التي بلغ إنفاقها 56.6 مليار درهم بارتفاع نسبته 19.6 بالمئة عن 2017.

وذكر البيان أن من المتوقع وصول إيرادات الحكومة إلى 51 مليار درهم في العام الحالي، بزيادة 1.2 بالمئة عن خطة موازنة العام الماضي.

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