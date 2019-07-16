ارتفاع البطالة في تركيا إلى 13% .. أكثر من 4.2 مليون عاطل

أظهرت بيانات رسمية نشرت اليوم أن البطالة في تركيا سجلت 13% في أبريل الماضي. ونقلت وكالة "الأناضول" عن هيئة الإحصاء التركية (تركستات) أن البطالة ارتفعت بـ 3.3% على أساس سنوي.

وارتفع عدد العاطلين عن العمل في المرحلة العمرية من 15 عاما فأعلى بـ 1.1 مليون شخص على أساس سنوي ووصل إلى 4.2 مليون شخص في أبريل. وأظهرت البيانات الرسمية أن البطالة غير المرتبطة بالنشاط الزراعي ارتفعت بـ 3.6% إلى 15% خلال نفس الفترة.

وأوضحت الهيئة أن معدل البطالة بين صفوف الشباب (في الفئة العمرية من 15 إلى 24 عاما) سجل 23.2% بارتفاع بـ 6.3% على أساس سنوي بينما وصلت البطالة في الفئة من 15 إلى 64 عاما إلى 13.3% بارتفاع بـ 3.5%. وكانت البطالة سجلت 14.1% في مارس وبلغ عدد العاطلين من 15 عاما فأعلى 4.54 مليون شخص.