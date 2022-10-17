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ارتفاع الجنيه الإسترليني بعد تراجع تراس جزئيًا عن خطتها الاقتصادية

منشور 17 تشرين الأوّل / أكتوبر 2022 - 08:52
ارتفاع الجنيه الإسترليني بعد تراجع تراس جزئيًا عن خطتها الاقتصادية
المصدر: Shutterstock

ارتفع الجنيه الإسترليني الاثنين 17 أكتوبر بعد تراجع رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس جزئيا عن الخطة الاقتصادية لحكومتها في الوقت الذي هبط فيه الين إلى ما يقرب من أدنى مستوى له منذ 32 عاما مع انتظار الأسواق إشارات تدخل من السلطات اليابانية.

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وارتفع الجنيه الإسترليني 0.6% إلى 1.1245 دولار في التعاملات الآسيوية المبكرة بعد أن قالت تراس الجمعة إن ضريبة الشركات البريطانية سترتفع إلى 25% اعتبارا من أبريل نيسان من العام المقبل بدلا من إبقائها عند 19% كجزء من "الميزانية المصغرة" الأولية لحكومتها.

وجاءت هذه الأنباء بعد ساعات من إقالة وزير المالية السابق كواسي كوارتنج ليحل محله جيريمي هانت.

ووعد هانت باستعادة المصداقية الاقتصادية لبريطانيا من خلال المحاسبة الكاملة لخطط الحكومة فيما يتعلق بالضرائب والإنفاق مع إصراره على بقاء ليز تراس مسؤولة عن البلاد.

وقالت صحيفة ديلي ميل إن أعضاء بالبرلمان البريطاني سيحاولون الإطاحة برئيسة الوزراء تراس هذا الأسبوع على الرغم من تحذير داوننج ستريت من أن ذلك قد يؤدي إلى إجراء انتخابات عامة.          

ارتفاع الين  

في الوقت نفسه ارتفع الين الياباني 0.2% إلى 148.48 للدولار ولكنه ظل غير بعيد جدا عن أدنى مستوى وصل إليه منذ 32 عاما عند 148.86 والذي سجله يوم الجمعة على خلفية ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية وارتفاع الدولار.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية من بينها الين، إلى 113.02.

كلمات دالة:الجنيه الإسترلينيالمملكة المتحدةبريطانيا

Via SyndiGate.info


Copyright © CNBC Arabia

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